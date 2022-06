Xbox & Bethesda Games Showcase, durata dell’evento svelata da Aaron Greenberg

La durata dell’Xbox & Bethesda Games Showcase è stata svelata tramite Twitter da Aaron Greenberg. L’evento in programma per domani, domenica 12 giugno alle ore 19:00, durerà precisamente 95 minuti. Solo 5 minuti in più rispetto al minutaggio riportato lo scorso mese.

Also since folks are asking our showcase is running 95 minutes long. — Aaron Greenberg 🔜LA Xbox FanFest (@aarongreenberg) June 10, 2022

Nel suo tweet, Greenberg ha colto anche l’occasione per condividere il proprio entusiasmo per l’avvicinarsi dell’evento ed il proprio orgoglio nel rappresentare l’incredibile lavoro che viene svolto ogni giorno dagli sviluppatori.

Sono entusiasta di avere persone da tutto il mondo che si uniranno a noi domenica. Come team, sentiamo un’enorme responsabilità nel rappresentare l’incredibile lavoro dei migliaia di umani che lavorano così duramente per creare questi giochi per tutti voi. Divertitevi, siate gentili e festeggiate con noi!

Intanto, sono stati tantissimi i fan che hanno risposto al tweet di Greenberg ipotizzando che quei 5 minuti extra siano dedicati ad un grande annuncio finale. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Avowed, l’rpg di Obsidian annunciato nel 2020, di Ark 2, il sequel del popolare sparatutto fantascientifico di Studio Wildcard e dell’attesissimo Hollow Knight: Silksong. Considerando che si parlava già della possibilità che Silksong fosse presente al Summer Game Fest, l’ipotesi che appaia durante lo show di Microsoft è effettivamente concreta. Non dimentichiamoci poi del presunto nuovo gioco horror di Kojima, Overdose di cui si parla ormai da giorni, ma che non è al momento ancora mai stato annunciato ufficialmente.