Offerte Amazon: set regalo dei manuali base di D&D 5e in forte sconto

Le offerte di Amazon permettono di acquistare in forte sconto per un tempo limitato l’edizione regalo dei manuali base di Dungeons and Dragons 5e in edizione regalo, la quale come suggerisce il nome è perfetta per fornire tutto il materiale a un giocatore o a un master con un cofanetto davvero interessante.

La consegna risulta piuttosto veloce e gratuita, e come sempre è possibile fruire del proprio abbonamento ad Amazon Prime per ricevere l’articolo ancora più velocemente, mentre non manca la possibilità di procedere con il reso entro 30 giorni nel caso in cui l’acquisto non risulti soddisfacente.

Parliamo di un’edizione da collezione del gioco di ruolo più famoso del mondo che include una copia di ognuno dei tre manuali base (Manuale del Giocatore, Guida del Dungeon Master e Manuale dei Mostri), con in aggiunta anche uno schermo del Dungeon Master, tutto racchiuso in un cofanetto dal design accattivante.

Attraverso il link presente qui di seguito quindi, potete acquistare a prezzo scontato il manuale regalo di D&D finché questo risulta ancora in sconto, avendo quindi risparmiare sul prezzo totale con la nuova offerta del noto sito di E-Commerce.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.