Nacon Connect 2022 annunciato: ecco la data e l’orario dell’evento

Il publisher francese Nacon ha annunciato l’arrivo del Nacon Connect 2022. L’evento si terrà il prossimo 7 luglio alle ore 19:00. L’annuncio arriva con un tweet che anticipa che verranno presentati “nuovi giochi, video di gameplay e nuovi accessori”.

#NaconConnect will be back next month! 📅 Thursday, July 7

🕒 6pm BST | 7pm CEST | 10am PT

📺 https://t.co/x7Y74OHweP Don't miss the latest edition of our conference with game reveals, exclusive gameplay & new accessories! pic.twitter.com/PUpRCGWM0G — Nacon (@Nacon) June 10, 2022

L’evento durerà circa mezz’ora e, come mostrato nell’immagine presente nel tweet, dovremmo ricevere nuove informazioni su The Lord of The Rings: Gollum, in arrivo il 1 settembre, Robocop: Rogue City e Steelrising, il nuovo RPG di Spiders in arrivo anch’esso a settembre.

Vi ricordiamo che il Summer Game Fest ha preso il via questa settimana e proseguirà per tutto il mese di giugno con grandi annunci ed eventi. Domani, 12 giugno, è il turno di Microsoft con il suo Xbox & Bethesda Games Showcase. Anche Annapurna ha annunciato qualche giorno fa il suo evento che verrà trasmesso il 28 luglio 2022 alle ore 21:00.