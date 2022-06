Tra pochi mesi gli Ad-Block per Google Chrome diventeranno inutili

Ora gli sviluppatori di ad-block stanno valutando un fork di Chromium, ma sembra certo che le cose non saranno più come prima.

Presto gli ad-blocker per Google Chrome diventeranno semi-inutili. Succede, quando il proprietario dle browser e quello della più grande piattaforma di advertising online coincidono. Nel 2023 il set di API Manifest, incaricato di gestire i permessi dati alle estensioni, passera alla versione tre.

Con Manifest v3 le estensioni avranno meno permessi, con il risultato che gli adblocker saranno meno efficaci. A raccontarlo è un lungo articolo di The Register, che ha raccolto le testimonianze degli sviluppatori di alcuni degli adblocker più utilizzati.

Con Manifest v3, la estensioni non avranno più accesso all’API WebRequest, che tra le altre cose consentiva agli ad-blocker di riconoscere, intercettare e bloccare gli annunci pubblicitari.

Tecnicamente Manifest v3 è già stato rilasciato, venendo distribuito il 17 gennaio del 2022. La novità è che a partire da gennaio del 2023, tra appena sette mesi, tutte le estensioni che sfruttano ancora Mv3 smetteranno di funzionare.

I developer potrebbero rispondere alla novità creando un fork del motore Chromium, in modo da continuare a supportare le estensioni che hanno bisogno della Mv2, inclusi gli adblocker. Un’altra ipotesi prevede la nascita di nuovi browser basati su Firefox. Certo, in entrambi i casi si parlerebbe di soluzioni di nicchia, indirizzate ad un pubblico di smanettoni o comunque di persone sensibili a questo tema. Verosimilmente il grande pubblico continuerà a rimanere tagliato fuori.

Il nodo della questione: la nuova API declarativeNetRequest, che impone agli sviluppatori di dichiarare in anticipo il funzionamento della loro estensione di fronte a specifiche richieste HTTP. Viene completamente a meno la possibilità di intervenire in modo flessibile. In altre parole: ogni volta che un tracker cambia comportamento, gli sviluppatori devono manualmente aggiornare il loro ad-blocker, rendendo la lotta contro la pubblicità invasiva uno sconto impari, se non una battaglia già persa.