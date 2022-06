Thunderbolts: in sviluppo il film Marvel con Jake Schreier alla regia

Il film Marvel intitolato Thunderbolts prosegue con la produzione facendo dei passi in avanti: è stato scelto il regista del progetto che sarà Jake Schreier, mentre Eric Pearson di Black Widow si occuperà della scrittura della sceneggiatura. La produzione è affidata al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Secondo quanto riferito dai report, le riprese di Thunderbolts inizieranno la prossima estate. Il regista Jake Schreier ha già lavorato a produzioni come Robot & Frank e Paper Towns. Il lungometraggio Thunderbolts consiste in un progetto in cui dei super villain combattono insieme in alcune missioni per convincere le persone del loro agire come eroi.

Nei fumetti la prima incarnazione dei Thunderbolts vedeva presenti nel team il Barone Zemo, Songbird, Moonstone, Taskmaster, U.S. Agent, Crossbones, Abomination e Ghost. Il nome del gruppo nasce dal generale Thunderbolt Ross, interpretato fino ad ora da William Hurt. Ma, con la scomparsa dell’attore, c’è da capire come si muoveranno i Marvel Studios per sostituirlo.

Sono diversi anni che la Marvel sta lavorando al progetto Thunderbolts, ed alcuni semi di quest’idea sono stati già gettati nella serie TV The Falcon and the Winter Soldier ed in Black Widow.