Stranger Things prende vita in una sessione a D&D con il cast dell’Hellfire Club

Ecco il video ufficiale di Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson e Joseph Quinn di Stranger Things che giocano a Dungeons & Dragons... per davvero.

Il cast di Stranger Things si ritrova per una nuova avventura (giocata “sul serio” e non scriptata) di Dungeons & Dragons con niente meno che l’Hellfire Club della quarta stagione al tavolo della sessione: Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Priah Ferguson e Joseph Quinn. Presenta il dungeon master B. Dave Walters. Preparatevi a vivere un’avventura inaspettata e a fronteggiare un nemico che credevate ormai sconfitto…

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Leggi anche: