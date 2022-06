POCO F4 5G si avvicina, userà il SoC Snapdragon 870

Dopo che i POCO F4 GT sono stati lanciati sul mercato, sono molti i fan che si sono trovati a chiedersi quando finalmente il colosso avrebbe avuto modo di annunciare la versione dei dispositivi meno performante e maggiormente economica, con dettagli che finalmente sono emersi proprio grazie a Xiaomi stessa. Parliamo di una novità arrivata dopo i recenti leak, con POCO India che ha confermato che il SoC all’interno sarà lo Snapdragon 870.

L’azienda ha definito il device il processore maggiormente ottimizzato, con di sicuro i suoi buoni motivi, e sembra ormai pronta quindi a riproporre all’interno dei POCO F4 GT proprio il gioiellino presente all’interno dei POCO F3 5G, conosciuti in India come Mi 11X 5G e in Cina come Redmi K40.

Stando a quanto anticipato ulteriormente grazie ai leak, sappiamo che il nuovo telefono dovrebbe presentarsi con uno schermo AMOLED con risoluzione Full HD+ e 6,67 pollici di grandezza, con un refresh rate da 120 Hz e il supporto al Dolby Vision che non dovrebbe mancare. Si parla poi di RAM LPDDR5 e di spazio per l’archiviazione di UFS 3.1.

La MIUI 13 basata su Android 12 sembra pronta a venire inserita all’interno sin da subito, con una batteria da 4.500mAh che dovrebbe invece supportare la ricarica rapida a 67 W. Parlando delle fotocamere, dovremmo trovare una 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine come primaria, e una 8 MP ultrawide, mentre una macro da 2 MP completerebbe il setup. Per quanto concerne i selfie, pare che la compagnia abbia optato per un sensore da 20 MP.

Non resta che scoprire quando il dispositivo verrà rilasciato, sperando che questo abbia modo di giungere anche nel nostro paese dopo le ottime specifiche tecniche anticipate fino a questo momento, che SoC a parte, è bene confermare, non sono ancora in alcun modo ufficiali.