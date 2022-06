Lightyear – La vera storia di Buzz: due clip, doppio spot e il toy unboxing col cast

Chris Evans, Keke Palmer e Taika Waititi scoprono i nuovi giocattoli di Lightyear – La vera storia di Buzz; in più, due clip e due spot dal film.

Come ormai usuale, Disney lascia “giocare” gli interpreti dei film e delle serie in uscita con i giocattoli ufficiali ispirati a personaggi da loro interpretati: e dopo Marvel e Star Wars è il turno di un’opera Pixar, Lightyear – La vera storia di Buzz, in arrivo il 15 giugno nelle sale cinematografiche. Vi presentiamo il buffo video con Chris Evans, Keke Palmer e Taika Waititi alle prese con l’unboxing e anche due clip ufficiali e due spot dal film.

Nella versione italiana del film prestano le proprie voci anche Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni ed Esther Elisha che interpretano rispettivamente lo Space Ranger Buzz Lightyear, Sox, il suo gatto robot di compagnia, e Alisha Hawthorne, la sua comandante e migliore amica.

La nuova avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Diretto da Angus MacLane e prodotto da Galyn Susman, Lightyear – La vera storia di Buzz arriverà il 15 giugno nelle sale italiane.

