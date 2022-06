La One UI 5.0 di Samsung renderà tutti i telefoni più fluidi?

Ormai Samsung si trova sempre più vicina a lanciare la nuova One UI 5.0 basata su Android, parliamo della nuova versione della propria interfaccia che dovrebbe arrivare per i telefoni assieme ad Android 13 nel corso del 2022, seppur non ci siano ancora dettagli relativi alla data d’uscita e al programma di beta. Quest’ultimo potrebbe in realtà venire rilasciato nel giro di qualche mese, con dettagli che non sono ancora stati rivelati, ma con le pagine di SamMobile che hanno avuto modo di anticipare alcune novità.

A quanto pare, uno degli obiettivi della compagnia per la prossima interfaccia sarà quello di portare in campo delle animazioni maggiormente scattanti, con la possibilità quindi di trasformare l’intero OS con un’interfaccia maggiormente al passo con i tempi sui dispositivi Samsung. Si parla poi di un lavoro di ottimizzazione pensato per riuscire a rendere queste ultime anche maggiormente fluide, con il tutto che sembra avrà un grosso impatto sull’esperienza generale degli utenti.

Il piano sarebbe quello di riuscire, nonostante la presenza di immagini più scattanti, a rendere il tutto senza lag e fluido per tutti i dispositivi che verranno aggiornati con la One UI 5.0, come spiega SamMobile, con quindi i dispositivi premium con refresh rate aumentato che avranno modo di fruire della novità in maniera ancora più visibile.

Considerando un probabile reveal nel corso della SDC 2022, è probabile che nel corso delle successive settimane finalmente la nuova beta venga rilasciata, e che di conseguenza sia possibile scoprire nel giro di qualche tempo, entro la fine dell’anno, quali saranno tutti i dispositivi che risulteranno compatibili con il nuovo aggiornamento, come anche quali saranno le migliorie che questo porterà nei dispositivi mobile venendo rilasciato. Per il momento si tratta in ogni caso di speculazioni ed è bene attendere prima novità ufficiali da parte di Samsung sulla questione.