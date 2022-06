Apple lancerà gli M2 Pro a 3nm entro il 2023?

Nel corso della WWDC22 che abbiamo avuto modo di ammirare nel corso di questa settimana, Apple si è trovata a portare avanti molteplici annunci di rilievo. C’è tuttavia da dire che alcuni sono risultati maggiormente di spessore rispetto ad altri, con la compagnia che infatti si è addirittura trovata ad annunciare la prossima generazione di Apple Silicon, ovvero gli M2, di cui sono stati anche confermati i primi dispositivi del colosso di Cupertino.

Il colosso utilizzerà il processo di TSMC a 5nm al fine di portare sul mercato dei prodotti con 10 core della GPU per un miglioramento grafico del 35% rispetto agli M1, con CPU più veloci invece del 18%. L’analista Jeff Pu dell’Haitong International Securities ha avuto modo di fornire alcune note a 9to5Mac, le quali hanno indicato il fatto che la compagnia dovrebbe continuare la serie di M2 realizzando gli M2 Pro nel corso del 2022 sfruttando in questo caso il nodo a 3nm.

Ovviamente, una riduzione di questo tipo non fa che migliorare esponenzialmente le potenzialità dei device, che infatti potrebbero avere modo di offrire grazie alla presenza di un numero maggiori di transistor delle performance migliori e dei consumi minori, come avviene quando si ha a che fare con salti avanti di questo tipo.

Stando all’analista, il reveal degli M2 Pro arriverà prima del mese di gennaio 2024, con quindi un possibile evento verso la fine dell’anno che potrebbe avere modo di fare chiarezza in merito alle potenzialità dei dispositivi in questione. Al momento abbiamo in ogni caso pochissimi dettagli in tal senso, ed è bene prendere il tutto come rumor fino a che finalmente una conferma ufficiale da parte della compagnia di Cupertino non sarà finalmente giunta, con il relativo reveal dei prossimi SoC.