Windows 11: Microsoft non abbasserà i requisiti minimi

Dopo che un indizio relativo ai requisiti minimi di Windows 11 è emerso in rete, è stato confermato che Microsoft non punta ad abbassare il tutto in futuro.

Microsoft ha introdotto Windows 11 ormai da tempo, con il sistema operativo che ha fatto discutere di sé anche per via dei requisiti minimi particolarmente pretenziosi, che infatti non hanno permesso a moltissimi utenti di poter installare il tutto. Si parla ormai da tempo della possibilità che Microsoft si trovi ad abbassare i requisiti di sistema, ma a quanto pare il tutto non è nei piani del colosso di Redmond, nonostante un indizio positivo in tal senso fosse emerso in rete qualche tempo a dietro.

Sono infatti emersi degli sviluppatori facenti parti del programma insider di Microsoft, come hanno avuto modo di riportare le pagine di XDA-Developers, che si sono trovati davanti a un messaggio di aggiornamento del proprio dispositivo, nonostante questo non risultasse in realtà compatibile per via dei requisiti non sufficiente alti. Si parlava quindi di test da parte del colosso pensati al fine di rendere Windows 11 maggiormente accessibile, ma il tutto è andato velocemente sfumando.

È stato infatti confermato che l’aggiornamento per dispositivi che non soddisfano i requisiti era all’effettivo un errore della compagnia, che infatti ha avuto modo di confermare in via ufficiale che al momento non ci sono piani per l’abbassamento dei requisiti. Nonostante delle migliorie esclusive, resta da dire il fatto che Windows 11 è per fortuna simile per la maggior parte dei dettagli a Windows 10, e che di conseguenza gli utenti che non possono mettere mano sul nuovo OS possono comunque vivere un’esperienza di nuova generazione su PC.

Staremo quindi a vedere se la situazione in futuro cambierà, e se di conseguenza Microsoft si troverà a confermare dei miglioramenti per il suo sistema operativo in tal senso, che infatti potrebbe comunque riuscire a venire sufficientemente ottimizzato nel corso del tempo per risultare più versatile.