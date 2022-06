Stranger Things 4: l’aftershow ufficiale con il cast

Il cast di Stranger Things 4, composto da Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Priah Ferguson, Joe Keery, Maya Hawke, Joseph Quinn, Winona Ryder, David Harbour, nonché gli ideatori della serie Matt e Ross Duffer e il produttore esecutivo Shawn Levy, sono intervistati da Felicia Day durante un aftershow ricco di spoiler sulla prima parte della stagione, in attesa del Volume 2.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

