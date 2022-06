Qualcomm Hamoa saranno i chip per PC pensati per combattere Apple?

Sembra che la vera entrata nel mondo PC per quel che concerne la nota compagnia Qualcomm, che in realtà grazie ai propri chip ha già avuto modo di bazzicare in questo settore, potrebbe essere alquanto vicino. Parliamo nello specifico di un grosso obiettivo per l’azienda legato al voler battere l’offerta di Apple sul suo stesso territorio, presentandosi sul mercato con dei gioiellini infatti in grado di eguagliare le potenzialità dei Silicon del colosso di Cupertino, come anticipato dal noto analista Ming-Chi Kuo.

Come potete vedere grazie al Tweet che trovate qui di seguito, Kuo ha parlato di come Qualcomm sarebbe pronta a lanciare nel corso della fine del 2023 o l’inizio del 2024 dei chip pensati per riuscire a competere con gli Apple Silicon, offrendo un processo a 4nm, al contrario di quanto visto con gli M2 a 5nm. Tuttavia, l’obiettivo sarà quello di convincere i produttori di PC a optare per la propria offerta e non per i chip x86.

The code name of Qualcomm's first chip to compete with Apple Silicon is Hamoa, which is made by 4nm (vs. M2's N5P/5nm) and going to mass production in 3Q23. Before challenging Apple, Qualcomm must convince PC brands to use its chip instead of x86 chips.https://t.co/lNoOWIIyOu — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 8, 2022

Il nome in codice dei primi chip di Qualcomm pensati per compete con gli Apple Silicon è Hamoa, realizzato col processo a 4nm (contro i N5P/5nm degli M2), pronti ad entrare in fase di produzione di massa nel terzo quarto di anno del 2022. Prima di sfidare Apple, Qualcomm dovrà convincere i brand PC a optare per i propri chip e non scegliere i classici x86.

A parte tutto, c’è da dire che mentre l’offerta di Qualcomm sembra ancora al momento potenzialmente più evoluta di quella del colosso di Cupertino, nel momento in cui i dispositivi verranno rilasciati potremmo avere a che fare con una Apple pronta a scegliere dei processi produttivi di TSMC maggiormente performanti. Ovviamente la strada del colosso per combattere l’enorme avversario non sarà facile, e staremo a vedere come il tutto si evolverà nel corso degli anni da entrambe le parti.