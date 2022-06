Inaugurato il primo Taco Bell Defy: look vaporwave, cucina sospesa e solo drive-thru

Non ci sono tavoli a cui sedersi, la cucina è sospesa all’interno di una struttura avveniristica. I clienti ritirano gli ordini da ben quattro postazioni drive-thru, il cibo viene fatto passare attraverso un’ascensore verticale. Si può ordinare e pagare da una cassa automatica, ma gli ordini effettuati via smartphone ricevono la precedenza.

Taco Bell ha aperto le porte del suo primo ristorante ‘Defy‘, un concept completamente nuovo nato con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo dei fast food. A pieno regime, il ristorante sarà in grado di consegnare ogni ordine in appena 2 minuti secchi. Fast per davvero, insomma.

Taco Bell in Italia non esiste, ma fa parte del gruppo Yum! Brands Inc., che tra le altre cose possiede Pizza Hut, WingStreet e KFC — unica delle catene del gruppo presenti in Italia, con il primo ristorante inaugurato nel 2014.

Dare to Defy. Meet the Taco Bell of the future. pic.twitter.com/6UZcffWgGa — Taco Bell (@tacobell) June 7, 2022

Che il Taco Bell Defy non sia un ristorante come tutti gli altri è chiaro fin da subito. Basta guardarlo: l’edificio sembra uscito dalla cover di un singolo synthwave (anche se malignamente qualcuno su Twitter l’ha paragonato ad una banca). L’edificio si sviluppa in due piani, come un’enorme ‘P’. Il piano terra svolge la funzione di atrio per lo staff e i rider dei tanti servizi di food delivery che offrono i prodotti del ristorante, mentre la cucina è sospesa al primo piano, proprio sopra alle quattro corsie per le auto, che sono collegate con altrettante ascensori verticali che vengono utilizzate per far passare le buste con gli ordini.

È ovviamente un esperimento, prova ne è che Taco Bell ha scelto una location atipica per questo ristorante. Non siamo in un’area commerciale della periferia di New York o Dallas, ma a Brooklyn Park, in Minnesota.

Abbiamo un obiettivo ambizioso: creare un’esperienza di ordinazione drive-thru iper-veloce, vogliamo che passino meno di due minuti tra l’ordinazione e la consegna. Taco Bell Defy è il futuro

ha raccontato Mike Grams, presidente di Taco Bell.

