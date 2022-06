Flashback 2: svelato il periodo d’uscita con un trailer

A distanza di qualche settimana dall’annuncio, Microids ha presentato in occasione del Summer Game Fest un nuovo trailer di Flashback 2 che svela anche il periodo d’uscita, fissato per inverno del 2022 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Flashback 2 è il seguito di Flashback, un platform d’avventura fantascientifico estremamente innovativo uscito su piattaforme a 16 bit negli anni ’90 che permetterà ai giocatori di vestire nuovamente i panni di Conrad B. Hart.

Dopo aver sconfitto il Master Brain nel precedente gioco, Conrad e i suoi alleati dovranno affrontare ancora una volta la specie dei Morph che minaccia tutte le civiltà“, riporta il sito ufficiale di Microids. Aggiungendo la beffa al danno, il migliore amico di Conrad, Ian, viene rapito di fronte a lui.. Un altro sporco trucco dei Morphs? Starà a voi scoprire chi l’ha fatto e le loro motivazioni… Flashback 2 accoglierà i giocatori alla scoperta di una storia nuova di zecca che unisce azione, puzzle e infiltrazione. Questa avventura ti porterà in luoghi familiari come Neo Washington o la giungla, oltre a nuovi luoghi come Neo Tokyo o una misteriosa stazione spaziale.” Per lavorare su questo sequel e rendere omaggio al gioco originale, Paul Cuisset è riuscito a riportare alcuni membri del team come il game designer Thierry Perreau e il compositore della famosa colonna sonora di Amiga, Raphaël Gesqua.

Ricordiamo che l’originale Flashback, è recentemente tornato in formato fisico e digitale su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in un raccolta contenente anche un altro grande capolavoto dell’epoca, Another World.