Una clip in esclusiva di The other side, diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander con Dilan Gwyn e Lins Wahlgren. Al cinema dal 9 Giugno con BiM.

L’estate è arrivata e con essa anche il cinema horror che da sempre va a braccetto con la bella stagione. Un contrasto interessante dal sapore di notti horror passate davanti al televisione o al cinema, sfuggendo alla calura con qualche brivido.

Il 9 Giugno arriva infatti in sala l’horror The Other Side, campione di incassi in Svezia, diretto da Tord Danielsson e Oskar Mellander con Dilan Gwyn e Lins Wahlgren, distribuito nelle nostre sale grazie a BiM Distribuzione.

In occasione dell’arrivo del film, abbiamo una clip in esclusiva da mostrarvi del film:

La trama del film ruota attorno a Shirin, la quale si è appena trasferita in una villa bifamiliare con il compagno Fredrik e il piccolo Lucas, figlio di Fredrik. Tutto sembra perfetto per iniziare una nuova vita insieme, ma ogni casa nasconde un segreto, che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente. E così, quando Fredrik parte per lavoro lasciando a casa suo figlio con la sua nuova mamma, accade qualcosa: strani rumori sembrano provenire dalla parte disabitata della villa. Chi si nasconde? Cosa c’è lì? E perché Lucas dice di aver trovato un amico nell’altra parte della casa?

The Other Side, una storia vera

Quello che forse non si sa su questa pellicola è che è tratto da una storia vera.

Un paio di anni fa abbiamo conosciuto una famiglia che sosteneva di aver vissuto qualcosa di molto spaventoso e inspiegabile nel 2014

ha dichiarato Tord Danielsson, sceneggiatore e regista del film