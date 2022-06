La nuova eroina della Marvel in arrivo su Disney+ a giugno ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City.

Veder iniziare il trailer con la sigla dei Marvel Studios con Blinding Lights di The Weeknd non poteva che essere un buonissimo inizio! Il Marvel Cinematic Universe si espande sempre di più… E introdurrà l’amato personaggio di Kamala Khan. Peter Parker non sarà più l’unico personaggio Marvel che lotta per trovare un equilibrio tra il liceo e il salvare il mondo.

La prossima serie in arrivo su Disney+ Ms. Marvel introduce la nuova supereroina adolescente nel MCU, vediamo tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Marvel. Cominciamo dalle basi: Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City.

Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato.

Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

“Non sono proprio le brown girls di Jersey City a salvare il mondo“, afferma Kamala Khan nel nuovo trailer di Ms. Marvel. Bene, ora lo fanno.

Di cosa parla Ms. Marvel?

Basato sulla miniserie a fumetti, la serie Disney+ segue Kamala Khan, un’adolescente americana pachistana musulmana che è una grande fan degli Avengers; nel suo mondo non sono personaggi dei film, sono famosi supereroi. È particolarmente innamorata di Captain Marvel (interpretato nei film da Brie Larson) e spesso sogna ad occhi aperti di avere i suoi poteri. E poi… li ottiene! Questo la rende la prima supereroina musulmana nel MCU, a proposito.

L’attrice Iman Vellani ha il ruolo della protagonista e lo sceneggiatore capo è Bisha K. Ali, il comico britannico che ha anche lavorato alla serie Marvel Loki. Saagar Shaikh interpreta il fratello maggiore di Kamala, Aamir; Mohan Kapur e Zenobia Shroff sono i suoi genitori, Muneeba e Yusuf; Matt Lintz è il suo migliore amico, Bruno; e Aramis Knight è Red Dagger.

La nuova serie debutterà l’8 giugno su Disney+! La prima stagione avrebbe dovuto essere lanciata nel 2021 ma, sapete, la pandemia e tutto il resto. Ms. Marvel è il primo progetto di supereroi che avrà come protagonista un eroina musulmana, poiché la serie si concentrerà sulla versione Kamala Khan del personaggio.

Il nome Ms. Marvel era il nome originariamente dato a Carol Danvers quando ha debuttato per la prima volta nel 1976. Ha mantenuto quell’identità per molti anni, diventando Capitan Marvel solo nel 2012. Quando finalmente ha guadagnato il suo Capitanato, un nuovo personaggio adolescente si è guadagnato il soprannome di Ms. Marvel.

Come accennato, Iman Vellani interpreterà Kamala Khan. Proprio come nei fumetti, Kamala Khan è un’adolescente pachistana-americana del New Jersey che scopre i suoi poteri e decide di diventare una supereroina. I fan potranno anche vedere Vellani in Captain Marvel 2, in cui reciterà insieme a Brie Larson.

Una pachistana-americana cresciuta a Jersey City, Kamala Khan idolatrava i supereroi come Captain Marvel, senza mai sognare di avere l’opportunità di unirsi ai suoi modelli per salvaguardare la società dalle forze del male. Con un’abilità di alterare forma e dimensioni, la nuova Ms. Marvel impiega un atteggiamento idealistico tanto quanto qualsiasi potere per rendere il mondo un posto migliore.

Le origini di Ms. Marvel

Continuiamo dicendo che tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Ms. Marvel ci porta anche a dover fare un piccolo viaggio nelle origini del personaggio. Quando Black Bolt of the Inhumans ha rilasciato la Nebbia Terrigena nell’atmosfera terrestre, trasformando e potenziando diversi membri latenti della razza superpotente, nemmeno il monarca silenzioso avrebbe potuto immaginare l’effetto che le sue azioni avrebbero avuto sull’adolescente Kamala Khan, o a sua volta, come Kamala avrebbe influenzato il mondo intorno a lei.

Prima della sua metamorfosi, la giovane musulmana americana ha affrontato problemi come il bilanciamento delle convinzioni religiose e spirituali della sua famiglia con la società in cui viveva, per non parlare dell’adattamento a scuola e di altri problemi tipici che una ragazza della sua età deve affrontare.

Dopo aver risvegliato i suoi poteri e aver scoperto che ora poteva estendere i suoi arti, alterare il suo aspetto e cambiare forma in altri modi, Kamala ha immediatamente creato un’identità in costume in linea con i suoi eroi. Scegliendo di entrare a far parte dell’eredità di Captain Marvel, la giovane ha adottato il nome scartato di Ms. Marvel e, con l’aiuto del suo amico, e cotta non corrisposta, Bruno Carrelli, un mago della tecnologia a pieno titolo, si è dedicata a ripulire l’elemento criminale di Jersey City.

Mentre diventava un eroina locale, Khan avrebbe incontrato vari coetanei nella comunità dei superpoteri, sempre con entusiasmo e gioia sfrenata. Le prime squadre di Ms. Marvel includevano il mutante Wolverine, i suoi compagni Inumani e, in un momento fondamentale per il fiorente crociato, la stessa Capitan Marvel, che ha felicemente appoggiato la sua giovane protetta. Naturalmente, con il bene arriva il male, e durante il mandato di Kamala a proteggere la sua casa, si è scontrata con nuove minacce come l’ibrido uomo/uccello The Inventor e una setta Hydra che opera in modo sovversivo a Jersey City.

Come Ms. Marvel, Kamala ha acquisito la capacità di estendere i suoi arti, alterare il suo aspetto e cambiare forma in molti altri modi. Per la prima volta usa questi poteri inconsciamente dopo essere uscita dal suo bozzolo Terrigenesis con l’aspetto del suo modello, Carol Danvers, l’attuale Capitan Marvel. Una volta ottenuto un maggiore controllo sui suoi doni, la principiante benefica sviluppa mosse tipiche come allargare i pugni, mentre pronuncia il suo grido di battaglia de facto: “Embiggen!”

All’inizio delle sue imprese, Khan scopre anche la capacità di guarire da qualsiasi ferita trasformandosi dalla sua forma potenziata a Kamala.

Questo trucco torna utile quando, visitando Bruno al Circolo Q dove lavora, lei istintivamente prende una pallottola da un ladro al suo posto. Tornando al suo aspetto di base dopo l’incidente, l’adolescente si ritrova completamente guarita fisicamente. Altre abilità possedute da Ms. Marvel includono l’addestramento al combattimento che apprende da una vasta gamma di insegnanti, inclusi Inumani e Vendicatori, oltre alla sua mente acuta e alla sua naturale capacità di leadership.

Il primo supercriminale con cui Kamala si scontra si presenta nella forma bizzarra di The Inventor, un tentativo di uno scienziato locale di clonare Thomas Edison che va storto quando il suo animale domestico entra nel mix, risultando in una creatura mostruosa con un cervello pazzo, ma brillante.

Ms. marvel si scontra con il suo avversario quando usa i suoi robot assassini e alligatori geneticamente modificati per devastare Jersey City, mentre depreda anche la popolazione adolescente della comunità prendendo di mira i loro sentimenti di bassaautostima e incoraggiandoli a commettere crimini.

L’inventore non conta su Kamala, però. Con l’aiuto del trasportatore degli Inumani Lockjaw, così come Bruno, supera il suo terrore tecnologico e manda il pazzo in un carcere locale. Il prossimo enigma di Kamala arriva più vicino a casa sotto forma di Kamran, un amico di famiglia per il quale ha una cotta e si sente ancora più vicino dopo aver appreso che anche lui possiede abilità disumane.

Sfortunatamente, dopo essersi scontrata con il terrorista Kaboom, la nostra eroina scopre che il suo aspirante fidanzato appartiene alla stessa setta sinistra del cattivo esplosivo, ed entrambi prendono ordini dal ripugnante Lignaggio.

Chiaramente queste sono tutte le varie linee temporali che conosciamo grazie ai fumetti ma ancora non sappiamo con precisione quale di queste verrà inclusa nella prima stagione, per questo non ci resta che scoprirlo quando la serie debutterà finalmente su Disney+ l’8 giugno.