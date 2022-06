Killer Book Club: il teaser del film Netflix con un clown assassino che vuole imitare Pennywise

Il teaser di Killer Book Club, il nuovo film di Netflix che ha come protagonista un clown assassino che cerca di imitare Pennywise.

08—Giu—2022 / 11:44 AM

Sarà uno slasher movie che omaggerà IT di Stephen King il lungometraggio spagnolo intitolato in inglese Killer Book Club, mentre in lingua originale porta il titolo Bienvenidos al club. Durante la Geeked Week di Netflix è stato diffuso il primo teaser del lungometraggio che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming.

Qui sotto trovate il trailer di Killer Book Club.

Il film è ispirato al romanzo di Carlos Garcia Miranda intitolato Il Club dei Lettori Assassini. La storia racconta di Angela, una giovane matricola dell’università di Madrid, che, nonostante non ami l’horror, si cimenta nella lettura di IT di Stephen King per il neonato Club di lettura. Dopo che la morte di un professore sconvolgerà l’università, Angela ed i suoi amici dovranno fare i conti con un clown che proverà a imitare il terrore instillato da Pennywise.

La presenza di un clown e di giovani con segreti da condividere rievoca anche produzioni come Pretty Little Liars, per un cocktail che potrebbe risultare vincente e portare la Spagna a proporre un altro progetto di successo, dopo telefilm come La Casa di Carta e Vis a Vis.

Ricordiamo che per quanto riguarda i lungometraggi di Netflix, durante la Geeked Week sono stati presentati contenuti provenienti da Shift Day, The Gray Man ed altri progetti molto attesi per tutti gli utenti della piattaforma streaming.

Killer Book Club arriverà prossimamente su Netflix.

Potrebbero interessarti anche questi contenuti relativi alla Geeked Week: