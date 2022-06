Sonic Frontiers si mostra in due nuovi video di gameplay

Sonic Frontiers torna a mostrarsi in due nuovi video di gameplay, uno mostrato durante il Sonic Central e l'altro in una sostanziosa video anteprima di IGN.com.

Sonic Frontiers, il nuovo capitolo open world dedicato alle avventure del Porcospino Blu, è tornato a mostrarsi in due video di gameplay, uno mostrato in occasione del Sonic Central di questo pomeriggio e l’altro in una corposa video anteprima realizzata da IGN.com. Il primo filmato ci mostra un breve assaggio di una sequenza di combattimento.

Il secondo, invece, decisamente più sostanzioso ci permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gioco inedite accompagnate dalle prime impressioni della redazione di IGN. Nei filmati ritroviamo tutte le meccaniche tipiche della serie tra grind su fili di metallo, anelli da raccogliere, piattaforme su cui spiccare salti e collezionabili da conquistare. Non mancheranno inoltre dinamici combattimenti e puzzle ambientali con i quali interagire per un gameplay che si prospetta piuttosto ricco ed ambizioso.

Nel video poi viene analizzato anche l’approccio di Sonic Frontiers al mondo open world, alle sfide e alle nuove abilità di Sonic. Vi ricordiamo che Sonic Frontiers sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC entro la fine del 2022.