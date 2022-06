First Kill: prima clip dalla serie young adult di Netflix

First Kill è la nuova serie young adult a tema vampirico in arrivo su Netflix, a partire dal 10 giugno: ecco la prima clip ufficiale dal serial.

Un’incredibile e drammatica storia d’amore tra un vampiro e un cacciatore di mostri è alla base di First Kill, serie young adult a tema vampirico in arrivo su Netflix a partire dal prossimo 10 giugno: vi presentiamo la prima clip ufficiale, lanciata in occasione della Geeked Week.

La serie è prodotta da Emma Roberts, veterana nel campo dei serial con componenti horror e thriller, come American Horror Story e Scream Queens. Sarah Catherine Cook e Imani Lewis sono le protagoniste, nel rispettivo ruolo di Juliette e Calliope. Tutt’attorno a loro si muoveranno il clan di vampiri dei Fairmont, composto da Elizabeth Mitchell (Margot), Will Swenson (Sebastian), Gracie Dzienny (Elinor) e Dylan McNamara (Oliver) e quello dei Cacciatori di mostri, i Burns: Aubin Wise (Talia), Jason Robert Moore (Jack), Dominic Goodman (Apollo) e Phillip Mullings Jr (Theo). A completare i ranghi, MK xyz nel ruolo di Tess, Jonas Dylan Allen in quello di Ben e Roberto Mendez come Noah.

Questa la sinossi:

Quando arriva il momento di fare la sua prima vittima, la vampira adolescente Juliette sceglie una nuova ragazza in città di nome Calliope. Purtroppo per Juliette, Calliope è una cacciatrice di vampiri. Entrambe si rendono conto che non sarà facile uccidere la rivale e che il vero rischio è quello di perdere la testa…

