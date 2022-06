Berserk riprenderà ad essere pubblicato dal 24 giugno

La scomparsa di Kentaro Miura non fermerà la pubblicazione di Berserk, che continuerà con la storia anche dopo la morte del suo creatore. Il team editoriale che sta dietro al manga ha annunciato che l’amico di lunga data di Miura, Kouji Mori, si occuperà di portare avanti il progetto.

La redazione della rivista Young Animal ha annunciato che a partire dal numero 13, che sarà pubblicato in Giappone il 24 giugno, la serializzazione di Berserk proseguirà, con lo Studio Gaga pronto ad occuparsi della parte grafica del manga, mentre Kouji Mori farà da supervisore.

La notizia è stata resa nota in Italia da Planet Manga, che si occupa nel nostro Paese delle pubblicazioni di Berserk. Questo è l’annuncio che è stato fatto su Facebook:

Grandi notizie per tutti i fan di BERSERK!

Berserk riprenderà la serializzazione a partire dal numero 13 di Young Animal, che sarà disponibile il 24 giugno in Giappone. In concomitanza con la ripresa della pubblicazione, sarà divulgato un messaggio della redazione di Young Animal e del sensei Kouji Mori. Speriamo che, anche d’ora in avanti, vorrete continuare a darci il vostro appassionato sostegno e a seguire la saga di Berserk.