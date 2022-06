Apple vuole portare il meglio di Hollywood sul suo visore AR/VR

Apple sta collaborando con alcuni celebri registi e produttori americani per potenziare i contenuti che saranno disponibili fin dal lancio sul suo visore per la realtà aumentata e virtuale. Il primo visore AR/VR di Apple è atteso durante la prima metà del 2023.

Molti speravano che il visore sarebbe stato mostrato nella giornata di ieri, in occasione del keynote del WWDC 2022, cosa che non è avvenuta. Non è chiaro se Apple abbia deciso di cambiare i suoi piani o se al contrario l’ipotesi di mostrare il visore durante l’evento non sia mai stata realmente contemplata dall’azienda. La settimana scorsa, Ming-Chi Kuo aveva suggerito che Apple non avrebbe mostrato il suo visore con così tanto anticipo rispetto al lancio per paura di venire copiata dai brand concorrenti.

Secondo il NY Times, Apple vuole portare il meglio di Hollywood nella realtà virtuale e mista. L’azienda avrebbe contattato Jon Favreau – che assieme a Filoni è responsabile del successo di The Mandalorian – per realizzare alcuni contenuti in esclusiva per il visore. Si tratterebbe di un’esperienza in realtà mista ispirata alla docuserie Prehistoric Planet, un’esclusiva del catalogo di Apple TV Plus.

Sebbene il quotidiano non abbia fatto altri nomi, sembra che Apple stia già trattando con diversi altri registi e produttori di fama internazionale. Pressoché ogni rumor ha descritto il visore di Apple come un prodotto pensato prevalentemente per i professionisti, ma ormai sembra sempre più evidente che il device offrirà anche numerose opportunità di intrattenimento e svago.