Anche Jaguar Land Rover ha celebrato il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II

Anche Jaguar Land Rover ha partecipato al Giubileo di Platino, le celebrazioni per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta II. Il 5 giugno si è tenuto il Platinum Jubilee Pageant, evento che è stato aperto dalla sfilata di diverse auto legate a doppio filo con la storia della nazione britannica.

Tra queste ben 26 Jaguar Land Rover, tra storia, presente e futuro del leggendario brand inglese. Le auto avevano tutte degli autisti eccezionali, soprattutto personalità del mondo dello spettacolo e del cinema: tra di loro anche Luke Evans, David Gandy, Jess Hawkins. Le 26 Jaguar Land Rover hanno sfilato lungo i 3 km tra The Mall e Buckingham Palace, gli stessi percorsi dal corteo che aveva celebrato l’incoronazione di Elisabetta II nel 1952, 70 anni fa.

La sfilata è stata aperta e chiusa da due diverse versioni del Land Rover Defender, a partire dal più recente Defender 130. Una versione speciale del veicolo, modificata per lo scopo, è stata donata in questi giorni alla Croce Rossa britannica, organizzazione con cui la regina ha collaborato prolificamente (fin da quando era ragazzina durante la WWII). Erano presenti anche alcune delle Land Rover comparse negli ultimi film di 007, incluso l’ultimo No Time to Day.

Celebrating 70 years of a historic reign, we are honoured to have played our part in Her Majesty the Queen’s Platinum Jubilee Pageant. pic.twitter.com/ZID1Ssv2wY — Land Rover (@LandRover) June 6, 2022

Ma il veicolo che ha rubato l’attenzione a tutte le altre auto è solo uno: la Jaguar E-Type, vera gemma dell’azienda nonché – parole di Enzo Ferrari – «la più bella auto che sia mai stata realizzata». Per l’occasione Jaguar ha rimesso completamente a nuovo un esemplare dell’auto, restaurandola e modificandola con un’esclusiva vernice in blu metallizzato, in omaggio alla Union Jack, la bandiera del Regno Unito.