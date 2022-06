Xbox Games Showcase Extended: annunciato un secondo evento Microsoft

Microsoft ha annunciato l’arrivo di un secondo evento di presentazione, che si svolgerà nei giorni immediatamente successivi all’Xbox & Bethesda Showcase. L’evento, chiamato Xbox Games Showcase Extended sarà trasmesso il 14 giugno 2022 a partire dalle ore 19:00 e includerà nuovi trailer e altre informazioni sui giochi in arrivo.

L’annuncio proviene dalle pagine di Xbox Wire, dove Microsoft ha specificato che l’evento durerà circa 90 minuti ed ospiterà diversi panel dedicati ai giochi annunciati o mostrati nel corso dello showcase del 12 giugno e vedrà anche la partecipazione di alcuni sviluppatori che avranno modo di fornire ulteriori dettagli sui loro titoli in sviluppo.

In attesa di scoprire tutte le novità degli appuntamenti Xbox, vi ricordiamo che l’Xbox & Bethesda Showcase sarà trasmesso il 12 giugno a partire dalle ore 19:00. L’evento Xbox, però, è solo uno dei tanti eventi di presentazione che arricchiranno il palinsesto degli eventi estivi previsti per questo mese. Tra gli appuntamenti di questa settimana troviamo il Summer Game Fest, previsto per il 9 giugno, la Netflix Geeked Week: Games prevista per il 10 giugno, il Future Game Show previsto per l’11 giugno ed il Guerrilla Colective ed il PC Gaming Show previsti per domenica 12 giugno.