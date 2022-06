WhatsApp potenzia la sicurezza degli utenti, su iOS arriva il doppio codice di sicurezza

Una nuova funzione potenzia la sicurezza degli utenti di WhatsApp. L’app lavora ad un rafforzamento dell’autenticazione a due fattori, che dovrebbe avvenire attraverso l’introduzione di un nuovo sistema a doppio codice. In questo modo rubare gli account potrebbe diventare virtuale impossibile.

Anche in questo caso stiamo parlando di una funzione non ancora annunciata ufficialmente, ma scoperta nel codice della versione beta dall’app dall’instancabile sito WaBetaInfo. Il doppio codice di sicurezza per il momento compare esclusivamente nella versione per iOS dell’app, ma questo ci interessa fino ad un certo punto.

WhatsApp lavora quasi sempre alle sue funzionalità un sistema operativo per volta. In alcuni casi le funzioni compaiono prima nella beta per Android e poi in quella per iOS, o viceversa. Di fatto però WhatsApp non ha praticamente mai rilasciato delle funzioni esclusive ad un sistema operativo e non presenti sull’altro, È solo questione di tempo: iOS e Android finiscono per ricevere entrambi gli stessi aggiornamenti.

Il nuovo sistema a doppio codice irrobustisce la sicurezza di WhatsApp. L’app invia un ulteriore codice di sicurezza ogni volta che si tenta di accedere o prendere il controllo di un account.

Il numero ************** è già utilizzato per WhatsApp su un altro telefono. Per garantire che il tuo account sia sotto il tuo controllo, devi confermare che sei tu utilizzando un altro codice di verifica. Per maggiore sicurezza, devi attendere che il timer finisca prima di poter inviare il codice. Quando ricevi il codice, inseriscilo qui.

si legge nel messaggio introdotto nella beta. Anche il secondo codice viene inviato per SMS. Il doppio codice dovrebbe rendere meno probabili i furti di account, considerato che nel caso in cui la vittima ceda il primo codice ad un truffatore, ne riceverà comunque un secondo che lo avverte che qualcuno ha tentato di accedere al suo account da un telefono sconosciuto.