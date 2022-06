The Midnight Club: il teaser trailer della serie di Mike Flanagan

Il teaser trailer di The Midnight Club, la serie TV di Netflix realizzata da Mike Flanagan che arriverà sulla piattaforma streaming il 7 ottobre.

Mike Flanagan e Netflix sono tornati a stringere un sodalizio che ha portato alla realizzazione di The Midnight Club, la serie TV di cui è stato da poco diffuso il teaser trailer, e che mette al centro otto personaggi molto giovani, che si riuniscono ogni notte per raccontarsi delle storie sinistre.

Qui sotto trovate il teaser di The Midnight Club. Il filmato ha rivelato anche la data d’uscita del telefilm, che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 7 ottobre, in tempo per il periodo di Halloween.

The Midnight Club racconta di un gruppo di adolescenti malati terminali che si radunano insieme a mezzanotte per raccontarsi delle storie di paura. Il patto che li lega riguarda il fatto che, chi di loro sarà il primo ad andarsene, si cercherà di mettere in contatto con il resto del gruppo dall’oltretomba.

Il cast dei protagonisti comprende Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Annarah Cymone, William Chris Sumpter, Adia, Aya Furukawa, Sauriyan Sapkota, Matt Biedel, Samantha Sloyan, Zach Gilford e Heather Langenkamp.

Leah Fong farà da produttore esecutivo assieme allo stesso Flanagan, ed a Julia Bicknell. Nel progetto sono compresi anche Elan Gale, James Flanagan e Chinaka Hodge.

