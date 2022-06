Jurassic World – Il Dominio: una clip in italiano e il T-Rex ufficiale fatto coi LEGO

Anche i legami più forti si evolvono… è quello che accade anche ai personaggi di Sam Neill e Laura Dern, ovvero Alan Grant ed Ellie Sattler, come possiamo vedere nella nuova clip in italiano tratta da Jurassic World – Il Dominio, “Sattler invita Grant a seguirla“.

Inoltre, abbiamo anche un simpatico Chris Pratt alle prese con un terrificante T-Rex… realizzato coi mattoncini LEGO.

Una statua realizzata in 65 milioni di anni… o quasi! 😬

Chris @Prattprattpratt svela la statua del T. rex di @LEGO_Group Jurassic World realizzata con oltre 200.000 mattoncini Lego! 🦖#JurassicWorldIlDominio è ora #SoloAlCinema: https://t.co/sQ67mvJI4k. pic.twitter.com/9c5ULYt71w — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) June 6, 2022

L’estate in arrivo sarà ricordata come il ponte fra due generazioni legate alla saga di Jurassic, pronte a entrare in contatto per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice del Premio Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in questo capitolo all’insegna dell’avventura, che toccherà tutto il mondo.

Dal creatore e regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World – Il Dominio è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ormai vivono, e cacciano, fra gli esseri umani su tutto il globo. Questo fragile equilibrio sta mettendo in discussione il futuro e determinerà, una volta per tutte, il ruolo degli uomini nella catena alimentare di un pianeta che condividono con le creature più spaventose della storia.

Il film vede la partecipazione di nuovi membri del cast come DeWanda Wise (She’s Gotta Have It), l’attore nominato per gli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Ritornano anche BD Wong nei panni di Dr. Henry Wu, Justice Smith per il ruolo di Franklin Webb, Daniella Pineda nelle vesti di Dr. Zia Rodriguez e Omar Sy come Barry Sembenè.

Jurassic World – Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, che ha condotto nel 2015 Jurassic World all’incasso record di 1.7 miliardi di dollari in tutto il mondo. La sceneggiatura è firmata da Emily Carmichael (Battle at Big Rock) & Colin Trevorrow da un soggetto di Derek Connolly & Trevorrow, basati sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World – Il Dominio è stato prodotto da Frank Marshall p.g.a. e Patrick Crowley p.g.a. e ha visto la produzione esecutiva del leggendario creatore della saga e vincitore del Premio Oscar Steven Spielberg, oltre ad Alexandra Derbyshire e Colin Trevorrow.

