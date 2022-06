I Mac permetteranno di usare gli iPhone come webcam

Gli iPhone potranno diventare delle vere e proprie webcam per i Mac, come confermato da Apple nel corso del suo nuovo evento WWDC22.

Nel corso della conferenza di oggi, parlando delle novità per quel che riguarda i propri prodotti, Apple ha avuto modo di approfondire anche una nuova feature di macOS 13 Ventura, la quale di sicuro risulterà particolarmente comoda per molti utenti, che si troveranno infatti a poter utilizzare i propri iPhone come vere e proprie webcam per i propri computer, con pochissimi sforzi.

Il piano è quello di migliorare le potenzialità dei computer nel campo delle fotocamere, visto che ovviamente gli iPhone avranno modo di includere delle migliorie non indifferenti, supportando anche la modalità orizzontale, la sfocatura dello sfondo e varie feature.

Fra queste è presente anche una novità chiamata Studio Light, pensata per illuminare la faccia degli utenti e oscurare il retro, replicando di conseguenza l’effetto che in genere si ottiene grazie ai ring light e risulta perfetto in caso cdi luce non appropriata nei dintorni.

Resterà ovviamente da vedere quanto sarà facile sfruttare la funzionalità in questione, implementandola nel giro di poco tempo nei Mac come svelato nella compagnia o potendo sfruttare gli iPhone come webcam solo dopo aver avuto a che fare con delle impostazioni.