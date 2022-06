I giovani amanti: trailer del film, dal 23 giugno al cinema

I giovani amanti di Carine Tardieu, già in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2021, arriverà in sala il 23 giugno: ecco il trailer ufficiale italiano.

I giovani amanti, commedia francese di Carine Tardieu, arriverà in sala il 23 giugno: ecco il trailer del film con Fanny Ardant e Melvil Poupaud, distribuito nel nostro paese da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Ispirato da un’idea della cineasta franco-islandese Solveigh Anspach, I giovani amanti è un racconto pieno di speranza verso le possibilità insperate che la vita può offrire a qualunque età per essere felici, proprio a dispetto dell’età. I destini di Shana (interpretata dalla splendida Fanny Ardant) e Pierre (interpretato da un intenso Melvil Poupaud) si sono incrociati a Lione nel 2006 in un ospedale. Lei era l’amica della donna ricoverata, lui il medico che si occupava della paziente che resta subito molto colpito dal fascino della donna. Si ritrovano 15 anni più tardi e si raccontano le loro storie e i dolori privati. Pierre è sposato e ha due figli ed è molto più giovane di Shana, un architetto in pensione che cerca di aiutare la figlia nella sua vita incasinata. Dopo l’incontro nella campagna irlandese, la passione corre sui binari, sulla linea Parigi-Lione-Parigi. I due iniziano una relazione, piena di incertezze sul loro futuro e su quella delle loro famiglie.

Questa la sinossi ufficiale:

Shauna, donna raffinata, libera e indipendente, architetto in pensione, ha messo da parte e archiviato la sua vita sentimentale, ma tutto è destinato a cambiare quando si imbatte per caso in Pierre, un medico quarantacinquenne ora felicemente sposato e padre di famiglia, che l’aveva profondamente colpita in un breve incontro avvenuto quindici anni prima. Lui la vede ancora come una donna attraente, ma entrambi sono turbati dall’iniziare una relazione. Mentre la vita familiare di Pierre va presto a rotoli, Shauna lotta con emozioni e sentimenti che credeva appartenessero ormai al passato.

