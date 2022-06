Con chi viaggi: questa sera in prima tv su Sky Cinema il film con Rovazzi e Lillo

Stasera, alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, arriva Con chi viaggi, la commedia on the road con Lillo Petrolo, Fabio Rovazzi e Alessandra Mastronardi

Arriva in prima tv su Sky Con chi viaggi, commedia on the road diretta dagli YouNuts!, duo di registi composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, in onda stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su NOW e disponibile on demand.

Scritto da Matteo Menduni, Lillo Petrolo e Tommaso Renzoni, distribuito e prodotto da Lucky Red, in collaborazione con Alamo Audiovisual Quinta Parte, Sky e Amazon, il film è una dark comedy che gioca sulle relazioni umane e le apparenze e vede nel cast Pasquale Petriolo, in arte Lillo, Alessandra Mastronardi, Michela De Rossi e Fabio Rovazzi.

Questa la sinossi ufficiale:

Quattro sconosciuti si incontrano grazie ad una app per condividere un viaggio in auto. Tutto sembra scorrere normalmente ma la realtà non è quella che sembra. Paolo (Lillo) è un irrequieto uomo dall’aspetto simpatico che sembra nascondere qualcosa. Michele (Fabio Rovazzi) e Anna (Alessandra Mastronardi) nascondono di aver avuto un passato insieme. Elisa (Michela De Rossi) non sa di avere con Paolo un rapporto decisamente speciale. Tra una chiacchierata e l’altra, risate e colpi di scena, una commedia on the road con sfumature noir che permette di esplorare relazioni umane inattese. Un viaggio che si trasforma in un’avventura destinata a cambiare le vite di tutti i personaggi.

