The Boys 3: Jack Quaid ci mostra il set del nuovo quartier generale

Il Flatiron Building è il nuovo quartier generale dei protagonisti in The Boys 3: Jack Quaid ci mostra il set e svela qualche segreto in merito.

The Boys 3 è da poco arrivato su Prime Video, con grande successo: ecco che Jack Quaid prende l’occasione per portarci sul set del serial e mostrarci com’è davvero il nuovo quartier generale dei protagonisti, il Flatiron Building.

Sinossi della stagione:

È stato un anno “tranquillo”. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa… quando i The Boys vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy.

