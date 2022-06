Scorn: nuovo trailer in arrivo? Ebb Software stuzzica i fan

Scorn potrebbe tornare a mostrarsi a breve con un nuovo trailer. A suggerirlo è un tweet pubblicato sull’account ufficiale del gioco da Ebb Software che recita “Siete pronti a ciò che sta arrivando?“. Un messaggio non troppo velato che preannuncia l’arrivo di novità per l’esclusiva Xbox Series X|S e PC in arrivo a ottobre.

Are you prepared for what's to come? pic.twitter.com/ACa8S8Vq5M — Scorn (@scorn_game) June 1, 2022

Ma non è tutto: un secondo tweet pubblicato in risposta a un utente che affermava di voler vedere più filmati di gioco, ha suggerito ai fan di “tenere gli occhi aperti“, segno che probabilmente qualcosa bolle in pentola.

Keep your eyes peeled 👀 — Scorn (@scorn_game) June 3, 2022

Del resto, manca ormai davvero poco al lancio del gioco e negli ultimi giorni sono emersi diversi video di gameplay su youtube che ci hanno permesso di osservare più da vicino le meccaniche di gioco. A questo punto è molto probabile che rivedremo in azione il gioco molto presto in occasione dell’Xbox & Bethesda Showcase in programma per il 12 giugno o ancor prima durante il Summer Game Fest, lo show di Geoff Keighley che verrà trasmesso il 9 giugno.

Annunciato nel 2014, con una campagna Kickstarter che cominciò lo stesso anno, Scorn è rimasto in sviluppo per oltre 7 lunghi anni, tra rinvii e lunghi periodi di silenzio. Ora lo studio ha confermato che i lavori sul gioco sono praticamente terminati e che Scorn si prepara ad approdare su Xbox Series X/S e PC a ottobre.