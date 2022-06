Horizon Forbidden West: ecco com’è nato il gioco Batosta Meccanica

Dopo aver annunciato l’arrivo della corposa patch che introduce il New Game+ in Horizon Forbidden West, Guerrilla torna a parlare dell’ultima avventura di Aloy sul PlayStation Blog con un post che spiega com’è nato Batosta Meccanica, il celebre minigioco del titolo.

Batosta Meccanica è un gioco da tavolo con miniature che Aloy può giocare contro vari personaggi dell’Ovest Proibito”, ha spiegato il community manager Bo de Vries. “In questo gioco tattico si muovono sul tabellone dei pezzi raffiguranti le iconiche Macchine di Horizon, facendole ‘combattere’ tra di loro. Come c’è da aspettarsi da un gioco inventato dai battaglieri Tenakth, lo scopo è eliminare tutte le Macchine dell’avversario. Per vincere non basta schierare i pezzi più forti, perché anche la strategia è cruciale. E più ci si spinge a ovest, più gli avversari diventano forti. Molti RPG open world usano questo genere di attività per rendere il mondo più coinvolgente, cosa sempre apprezzata da un certo tipo di giocatori, perciò abbiamo deciso di seguire questa strada.

Nell’approfondimento pubblicato sulle pagine del PS Blog, diversi membri del team di Guerrilla spiegano come hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo di Batosta Meccanica con tutta una serie di dettagli e curiosità riguardanti diverse caratteristiche del minigioco come design, interfaccia, tutorial e tanto altro ancora. L’implementazione di Batosta Meccanica ha comportato una collaborazione attiva tra vari team che hanno unito le forze per creare qualcosa di autentico e credibile per il mondo di Horizon.

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5. Negli ultimi giorni è stato rilasciato un update che introduce diverse novità tra cui il New Game + ed una modalità Ultra Difficile.