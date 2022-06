Billie Eilish parla della sua Tourette, ospite di Non c’è bisogno di presentazioni

Tra gli ospiti di David Letterman in Non c’è bisogno di presentazioni c'è anche Billie Eilish, che in una nuova clip parla di come vive la sindrome di Tourette.

Il 20 maggio è arrivata su Netflix la quarta stagione di Non c’è bisogno di presentazioni, il talk show dai ricchissimi ospiti presentato da David Letterman. In una nuova clip, Billie Eilish si ritrova per caso a parlare di come affronta la sua sindrome di Tourette.

Questa la sinossi della nuova stagione:

David Letterman torna a condurre Non c’è bisogno di presentazioni – Con David Letterman, che abbina persone straordinarie a umorismo, curiosità e conversazioni profonde. I sei episodi della quarta stagione includono un nuovo gruppo di ospiti tra cui Cardi B, Kevin Durant, Billie Eilish, Julia Louis-Dreyfus, Ryan Reynolds e Will Smith. Conduce David Letterman; la produzione esecutiva è affidata a Tom Keaney e Mary Barclay per Worldwide Pants; Tony Hernandez, Lilly Burns, Brooke Posch e John Skidmore per Jax Media; anche Justin Wilkes e Michael Steed rivestono i ruoli di produttori esecutivi.

