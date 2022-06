Apple VR rimandato al 2023? Presentazione alla WWDC22 improbabile

Il nuovo dispositivo VR di Apple sarebbe stato rinviato ancora una volta, con quindi un report del New York Times che ha avuto modo di parlare di come alcune fonti particolarmente vicine alla vicenda abbiano approfondito la questione. Parliamo nello specifico del gioiellino che nel corso del tempo ha avuto modo di far parlare di sé e che finalmente, anche senza una presentazione ufficiale, sembrava ormai pronto al debutto nel corso del 2022.

Brutte notizie in tal senso sono arrivate, visto che a quanto pare dei problemi con le temperature generate dalla potenza del processore avrebbero portato la compagnia a dover lavorare maggiormente sul design interno. Apple avrebbe assunto Mike Rockwell, un ingegnere di Dolby Technologies, con l’obiettivo di seguire il progetto con i propri sforzi, i quali sembra abbiano portato alla realizzazione di un dispositivo non sufficiente potente.

Diversi report avevano già avuto modo di di anticipare il fatto che il device non sarebbe stato rilasciato nel corso dell’anno in corso, anche se in ogni caso non sono mancati indizi particolarmente positivi. Si parla ad esempio del fatto che il device sarebbe stato mostrato e utilizzato da alcuni dei membri della direzione della compagnia, il che sottolinea come il progetto sembra ormai vicino al suo completamente.

Non sappiamo ovviamente molti dettagli in tal senso, visto che fino a questo momento si è trattato di materiale particolarmente riservato e non condiviso con il pubblico. Resta il fatto che una presentazione nel corso della WWDC22 resta alquanto improbabile, con di sicuro infatti argomenti ben diversi che verranno trattati dalla compagnia. Considerando che si parlerà di iOS 16 con ogni certezza, non è da escludere un approfondimento sull’OS dei nuovi visori nel giro di solamente qualche giorno a giugno.