WhatsApp introdurrà una doppia conferma per la sicurezza

Come da poco confermato, WhatsApp sta per ricevere un aggiornamento che introdurrà un nuovo codice legato alla sicurezza degli account.

Il team di WhatsApp è sempre pronto ad aggiornare la piattaforma con molteplici funzionalità, le quali nel corso del tempo hanno modo di migliorare il modo in cui gli utenti fruiscono dell’app di messaggistica, anche se in alcuni casi non mancano anche ulteriori tipi di update. Sia per la privacy, sia spesso per ambiti lavorativi, WhatsApp contiene in molteplici casi delle informazioni sensibili, e un aggiornamento pensato al fine di migliorare la sicurezza non può che di conseguenza risultare utile.

Parliamo in questo specifico caso di un ennesimo report delle pagine di WABetaInfo, sempre pronte a fornire in anteprima anticipazioni in merito alle novità che verranno aggiunte per l’app di messaggistica prima di un qualunque tipo di annuncio. Si tratta di un codice che dovrebbe nel giro di qualche tempo venire implementato sia su iOS che su Android, il quale risulterebbe necessario come risorsa aggiuntiva quando si desidera usare il proprio account su un nuovo telefono.

Vista la possibilità che alcuni malintenzionati possano usare un singolo messaggio, attraverso le cifre presenti, per spostare WhatsApp e rubare degli account, il team di Meta che si occupa dell’app ha quindi pensato a una feature che permette di ottenere un secondo codice in seguito. Ci si trova quindi a ricevere prima un messaggio da parte dell’app che indica che il proprio account sta venendo spostato, con ulteriori 6 cifre che servono da conferma per finalizzare l’operazione.

Non si tratta quindi certamente di una novità comoda, ma c’è da dire che il team della piattaforma ha di sicuro pensato bene di rendere gli account già sicuri ancora più difficili da rubare. Non sappiamo ancora al momento quando il tutto verrà finalmente rilasciato da parte di Meta, con ulteriori novità in tal senso che dovrebbero presentarsi nel giro di solamente qualche tempo.