The Callisto Protocol, trailer di gameplay e data d’uscita dallo State of Play

The Callisto Protocol è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un primo trailer di gameplay che svela anche la data d'uscita del gioco.

The Callisto Protocol, horror sci-fi sviluppato dallo studio di Glen Schofield, il creatore di Dead Space, è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play di questa sera con un primo trailer di gameplay che svela finalmente la data d’uscita del gioco. Il titolo sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2022 per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S/X, tenendo fede alla previsione di uscire nella seconda metà dell’anno.

Il filmato che trovate qui sotto ci permette finalmente di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gameplay. The Callisto Protocol racconta la storia di Jacob Lee alle prese con l’esplorazione della prigione di massima sicurezza su Callisto, la seconda luna più grande di Giove, che racchiude orrori inenarrabili. Nel gioco, potremo combattere sia attraverso l’utilizzo di armi da fuoco che tramite attacchi corpo a corpo. Inoltre, Jacob, il protagonista, potrà anche fare affidamento su alcune abilità “GRP” che gli permetteranno di attirare verso di sè gli oggetti per spostarli e risolvere così piccoli puzzle.

Di recente, Schofield ha dichiarato che il gioco punta ad offrire ai giocatori un’esperienza davvero indimenticabile anche sotto il profilo tecnico. E a quanto pare le premesse sembrano esserci tutte.