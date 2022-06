La nuova stagione della serie dedicata ai supereroi più controversi di sempre sta per arrivare su Amazon Prime Video, ecco cosa sapere prima della visione di The Boy

Se la divisione tra fan Marvel e fan DC è netta i ragazzacci di Amazon Prime sono in grado di mettere d’accordo le due barricate. La tanto attesa terza stagione della serie dedicata ai supereroi Amazon sta arrivando, dal 3 giugno potrete gustarvi i primi 3 capitoli di The Boys 3. Se non volete perdervi nulla ecco tutto quello che dovete sapere su The Boys 3.

La prima stagione di The Boys ha fatto il suo esordio nell’ormai lontano 2019, all’epoca il panorama supereroistico era dominato dalle pellicole Marvel e dalle serie della CW. I Marvel Studios raggiungevano le vette più alte con Avengers Endgame e la DC tentava di ricostruire il proprio universo dopo il fallimento della Justice League. Nonostante gli ottimi risultati al botteghino di Endgame parte del pubblico appariva ormai stanco della rappresentazione degli eroi proposta da Marvel, quasi sempre integerrimi e pronti a sacrificare se stessi per il bene supremo. È proprio in questo contesto che si inserisce la prima stagione di The Boys, una serie destinata a cambiare radicalmente la visione dell’eroe.

The Boys presenta un gruppo di super dotati apparentemente perfetti: ligi alle regole, distinti e coraggiosi, i soliti eroi senza macchia e senza paura. Peccato che queste siano solo le apparenze, dietro il volto angelico dei Sette si nascondo personalità contorte e a tratti diaboliche. L’eroe viene decostruito, analizzato come essere umano ricco di imperfezioni, fragilità e problematiche mai viste prima.

L’irriverenza, la brutalità e l’essere anticonvenzionale sono i tratti distintivi della serie Amazon, sempre pronta a stupire ed inalzare il livello di qualità stagione dopo stagione.

La nuova stagione di The Boys è tra i prodotti seriali più attesi dell’estate 2022. Nuovi ingressi, nuove dinamiche tra i personaggi e tante nuove avventure all’insegna dell’illegalità in puro stile Billy Butcher. Se non vedete l’ora di vedere The Boys 3 e desiderate arrivare preparati alla messa in onda ecco tutto quello che dovete sapere per gustarvi al meglio la nuova stagione, attenti agli spoiler se non avete ancora visto le prime due stagioni di The Boys.

The Boys 2, dove eravamo rimasti?

Le seconda stagione di The Boys ha introdotto un nuovo personaggio Stormfront, l’eroina è stata presentata come paladina di giustizia per poi finire per essere contrastata dal suo stesso alleato Homelander. Con la sconfitta di Stormfront i Sette si ritrovano nella medesima formazione della prima stagione: Homelander, Maeve, A-Train, Black Noir e Starlight manca soltanto The Deep, ancora non reintegrato nel team dopo le accuse di molestie sessuali avanzate da Starlight.

Alla squadra manca un membro perciò possiamo attenderci nuovi e interessanti personaggi in questa terza stagione. Probabilmente il primo candidato potrebbe essere Soldier Boy (Soldatino), interpretato da Jensen Ackles (SuperNatural) anche se non è detta l’ultima parola, magari potrebbe essere arruolato nel team dei ragazzacci di Billy Butcher.

The Boys è ormai nota per essere irriverente e politicamente non troppo corretta, tra le tante scene d’azione la serie dedicata spazio anche ad una dolce e inaspettata storia d’amore. Hughie (Jack Quaid) e Starlight (Erin Moriarty) dopo le prime divergenze iniziali decidono di proseguire la loro relazione, ora più solida che mai, nonostante l’eroina decida di restare nei Sette e Hughie entri a far parte del team della politica, e Super, Victoria Neuman. Forse il rapporto non sarà destinato a lidi felici in questa stagione, entrambi si trovano in situazioni difficili e rischiose.

Billy Butcher ha deciso di prendersi cura, seppur a distanza, del figlio della defunta moglie. Nonostante l’iniziale sentimento di disprezzo che l’uomo prova nei confronti del bambino, data la notevole somiglianza con padre biologico Homelander, Butcher sviluppa un inaspettato sentimento paterno verso il piccolo. Billy decide cosi di proteggerlo e difenderlo da chiunque cerci di rapirlo per sfruttare le sue potenzialità da Super. All’inizio della terza stagione vedremo un Billy Butcher apparentemente lontano dal pericolo ma sempre deciso a liberarsi del suo acerrimo nemico, evidentemente la tranquillità del casolare durerà ben poco dato che già dal trailer possiamo vedere che l’antieroe decide di somministrare a se stesso una versione del siero in grado di far sviluppare al soggetto doti da Super. I Boys vogliono combattere ad armi pari, niente più scontri senza superpoteri.

I nuovi personaggi di The Boys 3

A suscitare l’interesse dei fan è senza dubbio l’ingresso nel cast della serie di un attore noto ai fan di Supernatural. Jensen Ackles, lontano dalle luci dei riflettori per diverso tempo, sarà Soldier Boy in The Boys 3. Soldier Boy è il supereroe originale, il primo vero Super, il primo ad aver assunto il Composto V. L’eroe è in sostanza una parodia del Captain America di casa Marvel, un saldato che dopo aver combattuto nella seconda guerra mondiale come leader dei Payback (la prima squadra di Super della Vought) diventa una celebrità ed un imporrate punto di riferimento per la cultura americana. A differenza di Steve Rogers, uomo onesto e puro, Soldier Boy è l’incarnazione della mascolinità tossica.

Il creatore della serie, Eric Kripke, ha dichiarato che la fama e la forza fisica di Soldier Boy susciteranno invidia e gelosia in Homelander, non abituato a non essere considerato inferiore.

Ad affiancare Soldier Boy tra le fila dei nuovi ingressi nel cast della serie vedremo anche: la Contessa Cremisi (Laurie Holden, The Walking Dead), Blue Hawk (Nick Wechsler, Revenge), Supersonic (Miles Gaston Villanueva, Nancy Drew), Gunpowder (Sean Patrick Flannery, Dexter).

Tonerà anche la ben nota Stormfront (Aya Cash).

Momentaneamente Super

Il primo trailer di The Boys 3 aveva preoccupato i fan di Billy Butcher. Il leader dei Boys appariva nel primo teaser trailer come potenziato dal siero destinato ai Super. Come ormai ben sappiamo il siero è in grado di dotare neonati di abilità straordinarie, non l’abbiamo mai visto in azione su persone adulte. Fortunatamente i dubbi iniziali sono già stati dissipati dal secondo trailer in cui vediamo Butcher assumere il composto V al solo scopo di acquisire abilità da super per sole 24 ore.

Nonostante l’odio profondo provato da Billy nei confronti degli eroi della Vought, è arrivato il momento di giocare ad armi pari. Resta da comprendere se l’assunzione del siero procurerà effetti indesiderati ai soggetti che lo ingeriscono.

I fumetti di The Boys

Se amerete la terza stagione di The Boys non vi resta che recuperare i fumetti da cui è liberamente tratta. La saga a fumetti di Boys è stata scritta a quattro mani da Garth Ennis e Darick Robertson, nel territorio nostrano potrete facilmente recuperala grazie ai 6 volumi deluxe editi Panini Comics.

I fumetti sono stati pubblicati negli Stati Uniti per la prima volta nel 2006, stampati sotto l’etichetta Wildstorm e non DC a causa del tono troppo adulto e sbottonato delle storie. Inizialmente la saga non ebbe grande successo e fu cancellata poco dopo le prime uscite. Fortunatamente è stata salvata l’anno seguente da Dynamite Entertainment.

Attualmente la storia è conclusa, perfetta quindi per una lettura tutta d’un fiato. I più esperti sapranno che la seria vanta già uno spin- off, Herogasm, che verrà adattato proprio nella terza stagione dello show.

Se siete rimasti colpiti dalla violenza senza remore della serie TV preparatevi ai fumetti: sono visivamente molto più potenti rispetto al prodotto audiovisivo. I limiti imposti allo show non sono presenti nel corrispettivo carteceo.

The Boys 3 vi aspetta dal 3 giugno su Amazon Prime Video con i suoi primi 3 episodi, i restanti, per un totale di 8, arriveranno a cadenza settimane ogni venerdì. Il finale di stagione è atteso per l’8 luglio.