The Boys 3, intervista al regista Eric Kripke

I registi si sa vengono da un altro pianeta ed Eric Kripke non fa eccezione. Pieno di energia e entusiasmo ci ha raccontato la sua visione della The Boys 3 in arrivo.

Herogasm è uno spinoff in 6 numeri delle graphic novel di The Boys che, secondo il canone, si svolge tra i numeri 30 e 31 della trama principale. La trama dello spinoff si concentra sui protagonisti che si infiltrano in una “festa” annuale organizzata da Vought per i loro Supes preferiti e più performanti.

Allerta spoiler: La festa è un’orgia esagerata piena di droghe illegali e attività sessuali depravate, con i supereroi che usano i loro talenti unici in modi intriganti e inimmaginabili. Sarà affascinante da vedere fino a che punto sono disposti ad andare con questo episodio…

Possiamo aspettarci che molti nuovi personaggi vengano introdotti nella terza stagione, sei dei quali sono stati confermati. L’unico che i fan non vedono l’ora di incontrare è senza dubbio Soldier Boy di Jensen Ackles. Nei fumetti originali, Soldier Boy è una versione parodiata di Capitan America, la cui storia è avvolta nel mistero.

Nel 1944, gli fu iniettata la formula perfezionata per il Composto V, uccidendo i soldati tedeschi in un modo che Steve Rogers sicuramente non avrebbe approvato. Ad un certo punto, il suo percorso si incrociò con quello di Lady Liberty (in seguito si rivelò essere Stormfront). Sarà richiamato in azione per aiutare a riabilitare il nome di Vought. Detto ciò, ecco cosa ci ha svelato l’intervista al regista Eric Kripke:

Ciao, piacere di conoscerti. Bene. Ho una domanda strana, in realtà. Ricordi il monologo alla fine di Kill Bill 2 sui supereroi, su Superman? Sei d’accordo con quella visione dei supereroi o pensi sia diverso per The Boys? La faccio breve. In realtà, nel monologo ha detto che l’unico supereroe è Superman perché non ha davvero un alter ego debole ma è una critica per la società perché è debole, è pieno di difetti e così via.

Bella domanda. La mia opinione particolare è che se i supereroi esistessero davvero, sarebbe un disastro. È solo un’idea orribile e davvero dannosa per il pianeta perché sono persone in realtà. E penso che dove molti dei fumetti si estendono, la realtà è e quanto siano pure queste persone e quanto altruiste, semplicemente non è così che sono le persone. Se tu fossi davvero un Superman e fossi molto più potente di qualsiasi altro essere umano, inizieresti ad avere una disconnessione sociopatica dalla realtà. Smetteresti di relazionarti con le altre persone come persone. È un po’ Psych 101 nello show. Prendiamo l’idea, ok, se i supereroi fossero davvero nel mondo e avessero tutti i problemi psicologici che hanno gli umani, qual è la linea naturale? E così, ad esempio, per Homelander, che è Superman, inizieresti a disconnetterti. Inizierai a non vederti nemmeno come umano. Quando hai una superpotenza orientata alle prestazioni, sei bravo solo se sei il più veloce. Come se fosse stressante che diventa come una metafora di un atleta professionista e tu combatti sempre per mantenere la vetta. Quindi uno, bè farebbe schifo essere un supereroe, e poi due, sarebbe ancora peggio per noi se ci fossero i supereroi.

Nella terza stagione, c’è molta più violenza, più sangue, più cose cruente. Pensi che a un certo punto diventerà più difficile da guardare per i diversi tipi di pubblico in tutto il mondo?

Forse. Il pubblico me lo dirà, non lo so, che ci crediate o no, come se non cercassimo mai di superare noi stessi. Non c’è mai una conversazione specifica sul fatto che siamo diventati così grandi. Quindi dobbiamo andare più in là perché penso che alla fine sia una conversazione distruttiva. Non credo che porti da nessuna parte. Bene, perché tutto ciò di cui sei preoccupato è sempre più grande. Passiamo tutto il nostro tempo a pensare a come approfondire e come continuare a far evolvere i personaggi e come riveliamo aspetti e sfaccettature dei personaggi che non abbiamo mai visto prima. E poi da lì dì, va bene, allora quale sarebbe l’azione o il dramma che ne emergerebbe, e questo porta ad alcuni momenti pazzi. Ma ancora una volta, si spera che la maggior parte di loro sia radicata nella verità del tipo, beh, se avessi quel tipo di potere e ti trovassi in quella situazione, questo è ciò che accadrebbe davvero. Sarebbe una cosa terribile, orribile che accada a qualcuno. Ci proviamo perché non voglio mai che lo show sembri gratuito o sfruttatore. Ho sempre voluto essere in qualche modo radicato nel personaggio o in una verità su quel mondo in cui proviamo che ogni volta che c’è un momento orribilmente violento, proviamo a radicarlo nella verità del tipo, beh, è ​​quello che farebbe davvero un supereroe.

E poi l’altra cosa è che quelle scene sono così divertenti da realizzare. Questo è ciò che la gente non si rende davvero conto. È difficile da guardare, ed è così bello e simile, ma se sapessi quanto è stato divertente, è come se fossero tutti pupazzi, e sono pupazzi e tubi che spruzzano sangue rosso, ed è così divertente. Questo è anche, francamente, un altro motivo per cui non mi dispiacciono quelle scene, perché è proprio un vero spasso su cui lavorare.

Come affronti il ​​processo di adattamento durante le stagioni e come decidi di includere nuovi elementi che non sono nei fumetti?

È un’ottima domanda. L’adattamento è molto stressante. Lo odio. Sono entrato in The Boys sentendomi ingenuamente come, ok, è fantastico. Non devo inventare cose mie. Avrò tutto questo materiale e tutte queste grandi idee su cui lavorare, ma risulta essere molto più difficile perché invece di un campo aperto, è un percorso ad ostacoli, e io amo The Boys, eppure gestisco il vero rischio di essere la persona che lo rovina per il mondo. Ed è davvero stressante. Eppure devono essere diversi. È un mezzo diverso. I fumetti funzionano sul mezzo dello spazio e il film si muove sul mezzo del tempo, quindi sono molto, molto diversi in termini di spazi. E quindi non puoi fare uno a uno. Non funzionerebbe. Non funzionerebbe letteralmente. A volte mi piace, nel mio lavoro di curatore, non posso usare la loro storia perché Amazon il mercato e il mezzo richiedono una storia serializzata di otto episodi rispetto al fumetto, che in realtà è piuttosto limitante. È quasi come se Garth Ennis lo avesse progettato per essere uno show poliziesco in cui ogni paio di problemi c’è un nuovo mistero, e non possiamo farlo.

Quindi devo creare, tipo, queste storie più lunghe che si spera siano fedeli allo spirito di ciò che sta cercando di fare. E poi devo prendere i momenti che amo o che penso che i fan amino davvero e cercare di inserirli in quella struttura, e mi viene molto da pensare, vaffanculo, stai rovinando il fumetto. E tutto ciò che ho imparato a dire, alla fine, è che amo anche il fumetto. Vai a leggere il fumetto. Il fumetto è fantastico, ma quello che sto facendo, a quanto pare, non è il fumetto. È una bizzarra, la mia bizzarra interpretazione del fumetto, che è un animale molto diverso.

A parte le cose sanguinolente che in realtà ami così tanto, c’è qualche personaggio che ami di più in questa nuova stagione e perché?

Sono tutti così fantastici… È così raro avere un ensemble così grande e avere tutti un battitore pesante e avere un talento molto profondo. Veramente. Non lo sto solo dicendo. Sono tutti legittimamente un piacere scrivere per loro perché danno così tanta profondità ai loro personaggi e puoi semplicemente continuare a renderli sempre più complicati. Quindi non posso davvero rispondere a quale sia il mio preferito. Ti dirò che il personaggio più facile da scrivere è The Deep. Bene. Perché penso che le sue trame siano invariabilmente così assurde e semplicemente completamente ridicole che gli altri personaggi stavano davvero rovinando le loro vite emotive e le loro contraddizioni. E poi con The Deep, è come, sì, cerca di salvare un delfino. È solo molto più facile e divertente. Quindi dirò che è il più facile da scrivere, ma sono tutti i miei preferiti.

Hai lavorato con James ed Echos prima ai tempi di Supernatural. Com’è stata la tua prima impressione?

Voglio dire, è stato fantastico dare un saluto davvero meritato a LJ Shannon, che disegna tutti i nostri Super Suit, ed è una tale artista. Super Suits è letteralmente per noi e per altri progetti, ma Super Suits è letteralmente tutto ciò che lei e il suo team hanno finalmente, ed è un processo lungo mesi che è incredibilmente costoso. E quindi vederlo finalmente con l’abito, con tutto addosso è stato sorprendente e sbalorditivo e penso che sia quello che l’abito fa per lui sia quello che fa e a cui era davvero interessato fosse creare un personaggio completamente diverso. Era solo eccitato dopo aver interpretato un personaggio per 15 anni in cui era semplicemente qualcuno completamente diverso. E penso che abbia fatto davvero un ottimo lavoro portandolo a termine. Penso che sia affascinante nel ruolo, ma può essere davvero spaventoso ed è un vero pezzo di merda. Tipo, è una persona davvero terribile, terribile. E gli ho detto, dopo aver visto alcuni giorni del suo film, ho detto, il miglior complimento che posso farti è che non mi riferisco a te quando parlo con il montatore delle tue scene. Sei riuscito a entrare in quella persona e a crearla in un modo totalmente nuovo. Quindi penso che le persone rimarranno sbalordite quando lo vedranno.

Come percepisci la serie in futuro in termini di quanto dell’universo maschile vorrai esplorare?

Voglio davvero continuare ad esplorarlo. Penso che sia un posto così incredibilmente interessante e non solo per il fumetto, ma solo per il modo in cui il mondo si sta evolvendo. Questa è solo una bizzarra distopia che è quasi esattamente come la realtà in cui viviamo perché questo mondo bizzarro in cui ci troviamo in cui è lo spaccato tra autoritarismo e celebrità. Siamo così particolarmente adatti per raccontare una storia sul secondo esatto in cui stiamo vivendo e quindi mi sembra illimitato. E come, ad esempio, in questo momento stiamo girando uno spin off di com’è la vita al college per i giovani supereroi in un college gestito da Vought e c’è tutta un’altra serie di problemi emotivi da affrontare e che non è a tutti come i ragazzi. È completamente diverso, ma devono ancora fare i conti con chi stanno crescendo e quali sono i loro problemi e a che punto passano dall’idealismo al tutto esaurito? E penso che questo universo possa andare ovunque. Penso che possiamo essere una piccola mini Marvel davvero perversa. Bene. Grazie ragazzi.

The Boys 3 è disponibile dal 3 Giugno su Amazon Prime Video

