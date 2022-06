Stray: svelata la data d’uscita con un trailer

Stray, l’affascinante avventura felina di Annapurna, è tornato a mostrarsi in occasione dello State of Play con un nuovo trailer che svela finalmente la data d’uscita. Come anticipato da un recente leak, Stray sarà disponibile a partire dal 19 luglio 2022 su PS4, PS5 e PC ed incluso a partire da quella stessa data nel catalogo dei titoli disponibili per gli abbonati al PlayStation Plus Extra e Premium.

Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette di ammirare il protagonista nuovamente in azione tra i tetti ed i vicoli della città. Il trailer mostra anche alcuni scorci di nuove ambientazioni come “Antvillage”, un insediamento costruito intorno a un’enorme cisterna che si sviluppa maggiormente in verticalità, rendendo possibile un’esplorazione del mondo su più livelli.

Ci siamo impegnati molto per rendere il nostro felino quanto più vivo e realistico possibile, in modo da garantire ai giocatori un’esperienza di esplorazione profonda e immersiva – si legge in una nota del producer Swann Martin-Raget sul PS Blog. Provare a controllare un gatto, sia nella vita reale che nei videogiochi, non è certamente una passeggiata! Fin dall’inizio, sapevamo che i comandi e le animazioni della nostra superstar dovevano rasentare la perfezione, in modo da comunicare in maniera convincente quell’esaltante sensazione di agilità e movimento. Per questo Miko, il nostro animatore specializzato, ha preso davvero a cuore questa sfida passando molto tempo a consultare immagini e video di riferimento.

Annunciato nel 2020 durante l’evento di presentazione di PS5, Stray è un’affascinante avventura felina in terza persona ambientata nelle strade di una cybercittà in rovina. Nei panni di un gatto randagio, dovremo risolvere antichi misteri e difenderci da minacce inattese per ritrovare la strada di casa.