Sony come Starlink, anche il colosso giapponese vuole offrire internet dai satelliti

Nasce la Sony Space Communications. Tra le altre cose, la nuova società offrirà anche un servizio di connessione internet via satellite come quello di SpaceX.

Nasce la Sony Space Communications, nuova società del Sony Group che fa riferimento alla filiale Sony Corporation of America. La nuova realtà si occuperà del settore delle comunicazioni ottiche spaziali. Nella rosa di nuovi servizi anche una risposta alla Starlink di SpaceX. Insomma, un altro servizio che offrirà internet via satellite.

Il settore diventa sempre più affollato, anche la Blue Origin di Jeff Bezos sta lavorando ad un nuovo servizio per portare internet sulla Terra direttamente dallo Spazio.

A capo della Sony Space Communications c’è Kyohei Iwamoto, già dirigente di Sony Computer Science Laboratories e con un passato nella Japan Aerospace Exploration Agency. Insomma, un uomo con un curriculum perfetto per guidare le nuove ambizioni dell’azienda giapponese.

Sono 12mila i satelliti nello Spazio, ma il numero è solo che destinato ad aumentare in futuro. Ogni anno aumenta anche la quantità di dati trasmessi, mentre le quantità di onde radio sono limitate

si legge in un comunicato dell’azienda.

Non solo il servizio di internet via satelliti, dunque. Sony punta ad una tecnologia che consenta ai microsatelliti in orbita bassa di comunicare con tra di loro e quindi con la Terra, utilizzando un raggio laser. Questa tecnologia sarà poi venduta ad altre aziende che operano nel settore.