SEGA ha annunciato il Mega Drive Mini 2: ecco tutti i dettagli

SEGA ha appena annunciato il Mega Drive Mini 2, l’edizione miniaturizzata della seconda versione del Mega Drive. L’annuncio proviene da una presentazione che la compagnia nipponica ha tenuto oggi pomeriggio sul suo canale Youtube.

Le informazioni rilasciate al momento non sono molte. Quello che sappiamo però è che la mini-console arriverà in Giappone a partire dal 27 ottobre al prezzo di ¥9,980 (circa 75 dollari) e dunque ad un costo in linea con il prezzo del primo Sega Mega Drive Mini. Al lancio saranno disponibili circa 50 giochi tratti dai cataloghi di SEGA Mega Drive e SEGA Mega CD. Al momento, non conosciamo ancora l’elenco completo dei titoli, ma durante l’evento è stata confermata parte della line-up che includerà:

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Attualmente, la compagnia nipponica ha confermato la commercializzazione della mini-console solo in Giappone. Tuttavia, dato il successo commerciale delle precedenti console in miniatura, è molto probabile che questa versione arrivi anche in territorio occidentale.