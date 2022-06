RTX 4000 Ada Lovelace: in arrivo anche una Titan nella serie?

Si parla ormai da tempo delle RTX 4000 Ada Lovelace di NVIDIA, con la compagnia che tuttavia non ha ancora avuto modo di discutere apertamente della questione, e nel giro di qualche tempo dovrebbe avere modo di svelare in via ufficiale i nuovi gioiellini. Mentre finalmente il reveal dopo mesi di attesa si avvicina, non mancano dei report che hanno modo di approfondire dettagli in tal senso.

Abbiamo questa volta nello specifico a che fare con l’utente particolarmente affidabile Kopite7kimi, il quale come riportato sulle pagine di Wccftech ha avuto modo di discutere di un dispositivo che dovrebbe prendere il nome di RTX 4000 Titan. Questo risulterebbe pronto a continuare quanto visto in passato grazie alla nota compagnia, che spesso ha modo di rilasciare dei gioiellini in questione particolarmente costosi e performanti rispetto al resto delle serie di cui fanno parte.

Il dispositivo in questione dovrebbe avere 48 GB di memoria a 24 Gbps, con scheda video completa AD102 e ben 900 W di TDP, il che sottolinea come si tratterebbe in tal caso di un dispositivo fin troppo potente e dispendioso in termini di energia per quel che concerne molte configurazioni, il quale avrebbe di conseguenza modo di rivolgersi solamente a un target specifico.

It means performance, power consumption and volume.

A Titan with 800+W looks good. — kopite7kimi (@kopite7kimi) June 2, 2022

Per gestire l’energia dovrebbero essere presenti due slot per connettori da 16 pin, una configurazione ben diversa rispetto a quanto visto con i tripli connettori da 8 pin, che avrebbero invece modo di risultare con un ulteriore 8 pin sufficienti per fornire energia alle RTX 4090 Ti di cui si discute ormai da tempo.

Non resta a questo punto che vedere quando finalmente la compagnia alzerà il sipario in merito al nuovo gioiellino e avrà modo di approfondire ulteriormente la questione.