Resident Evil Village: in arrivo la versione per PS VR 2

In occasione dello State of Play, è stata annunciata la versione PSVR 2 di Resident Evil Village. Ecco tutti i dettagli.

Resident Evil: Village, l’apprezzato ottavo capitolo della serie, avrà anche una versione per PS VR 2. L’annuncio è arrivato durante lo State of Play dove è stato mostrato anche un breve trailer che mostra alcune sequenze del gioco nella versione per la realtà virtuale.

Capcom parla di una versione creata per offrire ai giocatori un’esperienza ancora più immersiva e capace di sfruttare tutte le funzionalità del visore PlayStation VR 2, come la grafica in 4K, il sistema di tracciamento oculare e l’audio 3D. Inoltre, il team conferma che Resident Evil Village VR supporterà anche i controller Sense di PlayStation VR2: ogni controller potrà comandare ciascuna mano in maniera indipendente. Il giocatore potrà così eseguire azioni dinamiche, come aprire il fuoco mentre impugna un coltello con l’altra mano, o sparare con una pistola e una doppietta simultaneamente.

Vi ricordiamo che al momento la versione PS VR 2 di Resident Evil Village non ha ancora una data d’uscita. Capcom ha garantito però che presto rivelerà nuove informazioni.