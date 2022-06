Resident Evil 4 Remake annunciato allo State of Play

Resident Evil 4 Remake è stato annunciato in occasione dello State of Play di questa sera con un trailer che svela anche la data d’uscita. Il rifacimento di uno dei capitoli della serie più amati sarà disponibile a partire dal 24 marzo 2023. Al momento è stata confermata solo la versione PS5, ma con molta probabilità il titolo arriverà anche su Xbox Series S/X.

Ma non è tutto: insieme al trailer cinematografico che mostra Leon S.Kennedy nel villaggio di El Pueblo, arriva anche un’altra conferma. Resident Evil 4 Remake sarà compatibile anche con PlayStation VR2, in quanto sono in sviluppo contenuti specifici e pensati per il nuovo visore di Sony, L’arrivo del remake di Resident Evil 4 era stato già anticipato da numerosi rumor e molti appassionati della serie speravano che il titolo si mostrasse proprio questa sera.

Capcom dunque sceglie di proseguire il percorso iniziato con i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Non è chiaro se il gioco includerà la presenza di nuovi contenuti, ma è molto probabile che ci troveremo di fronte ad un titolo estremamente fedele all’opera originale. Non ci resta che attendere l’arrivo di nuovi aggiornamenti da parte di Capcom.