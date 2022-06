Google Pixel 7 Pro e 6 Pro permetteranno di scegliere la risoluzione dei display?

Sembra che i Pixel 6 Pro di Google potrebbero permettere agli utenti di scegliere quale risoluzione vogliono adottare per i propri dispositivi, considerando infatti un recente report emerso sulle pagine di Twitter. Parliamo nello specifico di un report di Mishaal Raaman, il quale ha parlato di come utilizzando i driver dei Pixel 7 Pro sugli scorsi dispositivi ormai giunti sul mercato da quasi un anno sia possibile avere a che fare con due specifiche opzioni.

L’obiettivo del colosso sembrerebbe quello di permettere agli utenti di scegliere quale risoluzione vogliono sfruttare al fine di minimizzare i consumi senza optare per il QHD quando questo non risulta utile, con il Full HD che risulta comunque una valida alternativa, anche se non definito allo stesso modo. Sembrerebbe quindi si tratti semplicemente di un miglioramento per quel che concerne l’autonomia in determinati ambiti, nuova pensata da parte del colosso di Mountain View che potrebbe risultare alquanto interessante. Potete vedere il Tweet esplicativo qui di seguito.

By using the Pixel 7 Pro's display driver on the Pixel 6 Pro, Android 13's screen resolution setting becomes available, and the resolution can be changed to 1080p. Video credits: @TheLunarixus pic.twitter.com/Ho5jPfrbOd — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 2, 2022

C’è da dire che al momento il tutto non risulta ancora confermato, e infatti stando a quello che sappiamo Google potrebbe metterci ancora qualche giorno al fine di svelare il tutto, con i nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro che dovrebbero infatti apparire nel corso di un nuovo e imminente evento. Al momento non ci sono ancora molti dettagli in tal senso, con il colosso che avrà di sicuro modo nel giro di qualche tempo di approfondire il tutto presentando i nuovi dispositivi ormai chiacchierati da tempo.

Stando a quello che sappiamo su questi, dovrebbe essere incluso un nuovo SoC Tensor realizzato da Google, verosimilmente il Tensor 2, con i dispositivi vanilla e Pro che potrebbero offrire gli stessi esatti display visti negli altri gioiellini della serie rilasciati in tutto il mondo lo scorso anno, e giunti nel nostro paese solamente in un secondo momento.