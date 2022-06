Final Fantasy XVI: nuove immagini e altri dettagli dal PlayStation Blog

Tramite le pagine del PlayStation Blog, Square Enix ha condiviso diverse nuove immagini di Final Fantasy 16 e altri dettagli su personaggi e ambientazioni presenti nel trailer mostrato ieri. Potete ammirare i nuovi scatti qui sotto:

Ad accompagnare le nuove immagini, che presentano principalmente alcuni scorci del reame di Valisthea, troviamo diversi nuovi dettagli riguardanti la storia, gli Eikon e due personaggi che incontreremo nel corso dell’avventura, Hugo Kupka e Benedikta Harman (entrambi visibili nei nuovi scatti).

La fulminea ascesa del Consigliere economico permanente Hugo Kupka fu improvvisa, se non inaspettata- recita il post del PS Blog. Una volta era un ignoto soldato dell’esercito repubblicano. Il suo risveglio come Araldo dell’Eikon Titan lo posizionò in prima fila nella politica di Dhalmekia. È qui che sfruttò la sua posizione di uomo più potente della repubblica per esercitare la propria influenza sull’esercito della nazione e sulla politica, ammassando, nel frattempo, enormi ricchezze. Sebbene si dica che l’uomo che ha tutto non desidera niente, Benedikta Harman gli insegnerà che soldi e potere non sono le uniche cose che il mondo ha da offrire.

Essendo emersa da una giovinezza fredda e spietata, Benedikta Harman, Araldo dell’Eikon Garuda, Guardiana del vento, arrivò al comando di un’élite di spie di Waloed grazie al suo talento per la spada e i sotterfugi. Durante la missione per trovare l’elusivo secondo Eikon del fuoco, incrocia la sua strada con quella dell’affine Clive ed è costretta ad affrontare il suo passato.