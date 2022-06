Beavis and Butt-Head Do the Universe: il trailer del film d’animazione in uscita il 23 giugno

Il trailer del film d'animazione Beavis and Butt-Head Do the Universe, il lungometraggio che uscirà su Paramount+ il 23 giugno.

03—Giu—2022 / 9:55 AM

Il 23 giugno sarà il giorno dell’uscita del film d’animazione Beavis and Butt-Head Do the Universe, lungometraggio che verrà distribuito da Paramount sulla piattaforma streaming Paramount+ e che porterà i due character a muoversi nello Spazio per effetto di una sentenza creativa di tribunale che li porterà a partecipare ad un campo spaziale.

Ecco il trailer di Beavis and Butt-Head Do the Universe.

Nel film Beavis and Butt-Head saranno coinvolti anche in una missione spaziale che li porterà ad attraversare un Buco Nero ed a ritrovarsi nel nostro 2022. Il lungometraggio è stato già definito in maniera umoristica “il più ridicolo film di fantascienza mai realizzato”.

Il lungometraggio farà da antipasto al progetto sequel della storia di Beavis and Butt-Head, considerando che è in preparazione un film sui due personaggi nella loro versione da uomini di mezza età. La voce originale dei due character sarà quella del creatore Mike Judge.

Non si tratta del primo lungometraggio dedicato, considerando che nel 1996 è uscito Beavis and Butt-Head Do America, che ottenne a livello mondiale 60 milioni di dollari.

Beavis and Butt-head sono due figure iconiche dei cartoni animati degli anni Novanta. Era l’epoca di MTV, e questi personaggi piuttosto spinti entrarono nell’immaginario di tanti giovanissimi. A distanza di anni, Comedy Central ha realizzato anche un revival diviso in due stagioni.