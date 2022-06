Ambizione: da oggi su Netflix, foto e trailer della nuova serie

Dalla famosa sceneggiatrice Meric Acemi, già autrice di una delle serie più amate di Netflix, Love 101, arriva una nuova storia sullo scontro tra la Generazione X, che ancora occupa posizioni di rilievo nel mondo aziendale, e l’emergente Generazione Z: Ambizione. Vi mostriamo il trailer e le foto ufficiali.

Della serie, composta da otto episodi e prodotta da Ay Yapım, sono protagonisti Birce Akalay, Ibrahim Celikko e lIrem Sak.

Questa la sinossi ufficiale:

La Generazione X cerca di stare al passo con la modernità, i social media e un mercato del lavoro in evoluzione, ma non riesce ad avere una visione d’insieme. È innegabile che il divario e le differenze tra le due generazioni siano profonde. In questo scenario s’innesta la storia di Asli, che cerca la via più breve per arrivare in alto invece di ricorrere al duro lavoro. La serie si domanda se, usando i metodi moderni per conquistare il rispetto di tutti, Asli potrà vincere o finirà per perdere.