Wonder Woman: Lynda Carter ne sottolinea l’importanza per la comunità LGBTQIA+

Ora che è iniziato il Pride Month sono diverse le iniziative legate alla comunità LGBTQIA+ intraprese da vari personaggi, e tra questi c’è anche Lynda Carter, l’ex Wonder Woman, che attraverso alcuni tweet ha sottolineato come la supereroina sia un simbolo dell’orgoglio Pride.

Questo è il primo tweet pubblicato da Lynda Carter su Wonder Woman.

Happy Pride! So excited to celebrate with all my LGBTQIA+ friends and fans 🏳️‍🌈 Art by Paulina Ganucheau for @DCComics ✨ pic.twitter.com/zpPKELsQkp — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) June 1, 2022

L’attrice ha prima mostrato un disegno di Paulina Ganucheau, e poi ha scritto:

Non ho realizzato delle storie di Wonder Woman, ma se volete argomentare sul fatto che non sia un’icona queer o trans vuol dire che non state facendo abbastanza attenzione. Costantemente le persone vengono da me dicendo che Wonder Woman le ha aiutate quando non si erano ancora dichiarate, e questo mi ricorda ogni volta quanto sia speciale questo ruolo.

Non è la prima volta che l’attrice si esprime sull’impatto che Wonder Woman ha avuto sulla comunità LGBTQIA+. Ricordiamo che Lynda Carter ha interpretato Wonder Woman nella serie TV sul personaggio che è andata in onda negli Stati Uniti dal 1975 al 1979 sulle reti ABC e CBS. L’attrice è apparsa anche in Wonder Woman 1984, ed apparirà anche nell’ultimo capitolo della trilogia sul personaggio interpretato da Gal Gadot.